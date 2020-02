Canal+ : croissance nette de 72 000 abonnés sur 12 mois

13/02/2020 | 18:35

Le chiffre d'affaires de Groupe Canal+ s'élève à 5 268 millions d'euros en 2019, en croissance de 2,0 % par rapport à 2018 (-0,9 % à taux de change et périmètre constants).



Le chiffre d'affaires de la télévision en France métropolitaine recule de -2,8 % à taux de change et périmètre constants en raison de la baisse du portefeuille d'abonnés individuels autodistribués.



Le portefeuille d'abonnés à Canal+ enregistre une croissance nette de 72 000 abonnés sur les 12 derniers mois.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) avant charges de restructuration de Groupe Canal+ s'élève à 435 millions d'euros, contre 428 millions d'euros en 2018. Après charges de restructuration, l'EBITA s'établit à 343 millions d'euros, contre 400 millions d'euros en 2018.



