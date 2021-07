Canal de Suez-Accord sur la fin de l'immobilisation de l'Ever Given

ISMAILIA, Egypte, 4 juillet (Reuters) - Un représentant des propriétaires et des assureurs du cargo géant Ever Given, qui avait bloqué le Canal de Suez en mars dernier lors de son échouement, a annoncé dimanche qu'un accord formel avait été trouvé avec les gestionnaires du canal sur la fin de l'immobilisation du cargo.

L'Autorité du Canal de Suez (ACS) a fait savoir par la suite que le cargo serait autorisé à lever l'encre mercredi.

Sur fond de conflit sur l'indemnisation qu'elle réclamait, l'ACS avait immobilisé l'Ever Given avec sa cargaison et son équipage entre deux tronçons du canal le 29 mars.

Des sources ont indiqué plus tôt dans la journée qu'un tribunal égyptien avait reporté au 11 juillet les audiences sur l'indemnisation de l'ACS afin de permettre aux deux parties de finaliser un accord.

Aucun détail n'a été donné sur les termes de l'accord. L'ACS avait dans un premier temps réclamé une indemnité de 916 millions de dollars destinée à couvrir les frais de remorquage du cargo et la perte de revenus provoquée par le blocage, avant de revoir sa demande, à 550 millions de dollars.