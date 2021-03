Canal de Suez bloqué: aucune conséquence pour la Suisse

Berne (awp/ats) - Le blocage du canal de Suez provoqué par un naufrage "n'a aucun impact sur l'approvisionnement de la Suisse en biens vitaux, selon l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE). La situation entraîne des retards à l'échelle internationale dans les chaînes de livraison ainsi qu'un renchérissement temporaire des marchandises transportées, à l'instar du pétrole, dont le cours a bondi.

L'OFAE a écrit vendredi sur Twitter qu'elle suivait de près l'évolution de la situation sur le canal de Suez en Égypte et qu'il n'était pas possible de prévoir la durée de sa fermeture. L'agence de presse Bloomberg, citant des sources anonymes, a écrit que les travaux se poursuivraient pendant environ une semaine, voire plus longtemps.

La disponibilité des biens vitaux pour la Suisse n'est pas affectée par ce blocage, a affirmé l'OFAE, contacté par l'agence de presse Keystone-ATS. Selon l'office fédéral, environ 300 entreprises en Suisse détiennent des réserves obligatoires d'un large éventail de biens vitaux, pour une valeur d'environ 2,5 milliards de francs suisses.

Des retards pourraient encore survenir

Des retards pourraient toutefois encore survenir, selon l'OFAE, et de nombreuses marchandises pourraient être affectées. Environ 10% du trafic maritime mondial passe par le canal de Suez.

Après s'être échoué, le porte-conteneur de 400 mètres "Ever Given", battant pavillon panaméen, bloque depuis mardi la voie navigable entre la Méditerranée et la mer Rouge. Selon l'OFAE, aucun des navires bloqués ne navigue sous pavillon suisse.

Les incertitudes provoquées par le blocage du canal de Suez ont provoqué des fluctuations du prix du brut au cours de la semaine boursière. Pour l'Égypte, le canal est une importante source de revenus: plus de 4 milliards de francs suisses l'an dernier. En 2020, près de 19'000 navires l'ont emprunté. Cette voie maritime a été ouverte en 1869, en plein désert.

ats/rp