Canal + et NETFLIX annoncent un accord de distribution

Canal+ a noué un partenariat avec Netflix. A partir du 15 octobre, les abonnés du groupe de télévision payante qui souscriront au pack ciné/séries auront accès dans un même abonnement à la chaine premium Canal+ et au service Netflix. Stranger Things et le Bureau des Légendes, Casa de Papel et Engrenages, Family Business et Les Sauvages seront ainsi disponibles dans la même offre. Il comprendra également plus de 20 chaînes cinéma et séries déjà présentes dans le pack ciné/séries.Le nouveau pack comprendra l'offre du géant américain "Standard" (2 écrans) pour un prix de lancement à 15 euros/mois, en plus de l'abonnement à Canal+.L'offre concerne dans un premier temps la France mais a vocation à être étendue dans les autres territoires opérés par le groupe Canal+, à commencer très prochainement par la Pologne.