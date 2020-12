Canards Illimités Canada félicite le gouvernement pour son Énoncé économique de l'automne, qui consacre l'importance de la nature dans la reprise économique du Canada

OTTAWA, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans l’Énoncé économique de l’automne qu’elle a rendu public hier, l’honorable Chrystia Freeland a confirmé ce que les conservationnistes et un nombre grandissant de chefs d’entreprise et d’économistes affirment avec ferveur depuis le début de la planification post-pandémique : la nature est essentielle à la reprise économique du Canada. La vice-première ministre et ministre des Finances a tracé des grandes lignes des investissements considérables consacrés aux solutions climatiques naturelles dans la Mise à jour de l’automne du gouvernement fédéral. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’univers naturel — comme pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.



Il est utile d’attirer l’attention sur l’aide nouvelle prévue pour les milieux humides, les prairies et les tourbières du Canada. Considérées comme des infrastructures essentielles dans la lutte contre les effets du changement climatique, ces zones naturelles — et les nouveaux investissements qui y sont consacrés — stimuleront aussi la croissance économique. Le gouvernement s’est engagé à investir à concurrence de 631 millions de dollars sur dix ans pour restaurer les écosystèmes dégradés, protéger la faune et améliorer les pratiques de gestion du territoire et des ressources.

Depuis 82 ans, Canards Illimités Canada met tout en œuvre pour préserver et restaurer ces zones. Toutes ces zones sont dotées de puissants moyens naturels à même de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’endiguer les effets des épisodes météorologiques extrêmes. Dans toute notre histoire, nous avons aussi appris que les investissements dans les habitats des milieux humides font rejaillir, en chiffres nets, des bienfaits économiques sur les Canadiennes et les Canadiens. Il s’agit entre autres des nouveaux travaux de construction, de la création d’emplois divers et des précieux services écosystémiques qu’ils apportent aux collectivités en atténuant les effets des inondations, en captant le phosphore et en protégeant les espèces en péril et les espaces en plein air sains.

« Nous prônons d’investir ces écosystèmes depuis des années — non seulement à cause de leur importance pour la faune, mais aussi parce que les milieux humides et les autres zones naturelles permettent de maîtriser le changement climatique et de s’adapter efficacement à ses effets, a déclaré Mme Karla Guyn, chef de la direction de Canards Illimités Canada. Dans le même temps, on ne peut pas nier qu’ils produisent des retombées économiques. Selon les études économiques récentes, on estime que pour chaque million de dollars investi dans l’infrastructure bleue ou verte, on produit à concurrence de 15 années d’emplois-personnes, ce qui est comparable aux retombées sur l’emploi du secteur de la construction. »

Canard Illimités Canada fait partie de la Coalition du budget vert, qui regroupe 25 éminents organismes environnementaux qui ont présenté, en octobre au gouvernement fédéral, un train de recommandations budgétaires qui font du climat et de la biodiversité des objectifs essentiels à la reprise de l’économie du Canada. Investir dans les solutions climatiques naturelles était l’une des quatre recommandations essentielles, qui fait désormais partie de la voie à suivre.

« Le gouvernement a fait clairement savoir qu’il entend vraiment édifier une reprise économique verte, a précisé Mme Guyn. Nous avons hâte de travailler de concert avec nos fidèles partenaires du Service canadien de la faune et d’Environnement et Changement climatique Canada pour commencer à mettre en œuvre des programmes de gestion de l’habitat qui donneront le plus tôt possible des résultats. »

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC travaille en collaboration avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. www.canards.ca

