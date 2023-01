Cancer: BioNTech va mener des campagnes d'essai au Royaume-Uni

Francfort (awp/afp) - Le laboratoire allemand BioNtech, qui a mis au point un des vaccins innovants contre le Covid-19, va mener en Grande-Bretagne des essais cliniques de traitements contre le cancer basés sur la même technologie de l'ARN messager (ARNm), a annoncé l'entreprise vendredi.

L'objectif est de traiter jusqu'à 10'000 patients avec des immunothérapies anticancéreuses personnalisées à base d'ARNm d'ici 2030, explique BioNTech dans un communiqué.

Ce projet s'inscrit dans la cadre d'un accord passé avec le gouvernement britannique portant sur "les immunothérapies contre le cancer, les vaccins contre les maladies infectieuses et l'expansion de la présence de BioNTech au Royaume-Uni", selon l'entreprise.

Le laboratoire allemand, l'un des pionniers dans le développement de l'ARNm, ouvrira également un nouveau centre de recherche et développement d'environ 70 personnes à Cambridge, et installera un siège régional à Londres.

"Notre objectif est d'accélérer le développement d'immunothérapies et de vaccins à l'aide de technologies sur lesquelles nous menons des recherches depuis plus de 20 ans", a déclaré Ugur Sahin, PDG et cofondateur de BioNTech, cité dans le communiqué.

L'entreprise, qui s'est imposée sur la scène internationale avec la découverte d'un des premiers vaccins contre le Covid-19 développé avec l'américain Pfizer, travaille à la confection de nouveaux vaccins et traitements notamment contre le cancer, le paludisme, le zona, la tuberculose.

"L'accord signifie que les patients atteints de cancer auront un accès précoce à des essais explorant des thérapies à ARN messager personnalisées", a déclaré dans un communiqué distinct le ministère de la Santé britannique.

Le montant de l'investissement lié à ce partenariat n'a pas été communiqué.

Une première phase permettra d'identifier un "grand nombre" de patients atteints de cancer qui pourraient être admissibles aux essais et d'explorer des vaccins potentiels pour "plusieurs types de cancer", a détaillé le ministère de la santé britannique.

Les essais pourraient commencer dès l'automne 2023.

afp/ck