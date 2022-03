Candriam : Jörg Allenspach nommé au poste de Global Head of Private Assets Distribution 10/03/2022 | 14:55 Envoyer par e-mail :

Candriam a annoncé la nomination de Jörg Allenspach au poste de Global Head of Private Assets Distribution, en complément de son poste actuel de Head of Candriam Switzerland. Dans ce rôle nouvellement créé, Jörg Allenspach aura pour mission d'accélérer le développement de l'offre globale de Candriam et de proposer aux clients une gamme complète de solutions d'investissement dans des actifs privés, notamment l'immobilier, le capital-investissement et la dette privée.



Jörg Allenspach reste responsable des activités de Candriam en Suisse, qui ont connu une croissance rapide au cours des cinq dernières années, triplant ses encours à plus de 5 milliards de francs suisses sous gestion.





