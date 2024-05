Candriam : ‘Rester investi en mai’, juin, juillet et août pourrait être la bonne tactique

Le 31 mai 2024 à 15:56 Partager

"Si le risque associé à un scénario de stagflation ne peut être totalement écarté, les taux d'intérêt ont atteint un plafond et la croissance se montre résistante, ce qui justifie notre surpondération des actions et notre position longue sur la duration". C’est ce qu’affirme Nadège Dufossé, CFA, responsable global multi-asset chez Candriam. "Historiquement, les actions atteignent un plancher en mai et se redressent jusqu'en août pendant les années d’élections aux États-Unis", souligne-t-elle. "Par conséquent, ‘Rester investi en mai’, juin, juillet et août pourrait être la bonne tactique".



"Nous sommes plus optimistes sur les actions européennes après le rebond du PIB", ajoute la gérante. "La croissance a atteint 0,3 % au cours du premier trimestre dans la zone euro, alors qu'une quasi-stagnation était attendue. Cette reprise de l'activité, jusque-là au point mort, devrait soutenir les valorisations des actions de la région et permettre une généralisation des bonnes performances".