Candriam a poursuivi sa croissance en 2018

Candriam a enregistré 7,7 milliards d'euros de collecte nette en 2018. Les actifs sous gestion ont atteint un nouveau pic historique et s'élevaient à 114,9 milliards d'euros à fin 2018, a précisé la société. Sur les 5 dernières années, assure-t-elle, sa croissance figure parmi les meilleures du secteur en relatif : les actifs sous gestion ont augmenté de 48 millions d'euros (+70 %). Candriam a expliqué que sa croissance était est notamment le fruit de l'expansion de son réseau de distribution.L'arrivée de nouveaux clients en Asie (en particulier au Japon) et en Amérique latine a permis de consolider la présence de Candriam à l'échelle mondiale. De même, les importants appels d'offres remportés en France, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas ont renforcé sa base de clientèle en Europe.Les stratégies obligataires ont recueilli 4,4 milliards d'euros de collecte nette. Les stratégies actions ont également bien performé (+3 milliards d'euros), avec en tête la stratégie dédiée au secteur des biotechnologies, a précisé le gérant.La gamme dédiée à l'allocation d'actifs de Candriam a permis de collecter 1,6 milliard d'euros."La diversification des produits s'est révélée essentielle en 2018, et la nouvelle stratégie d'arbitrage de M&A illustre parfaitement le renforcement des compétences de Candriam en matière de solutions d'investissement", a souligné le gérant.