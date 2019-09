Candriam annonce des actifs sous gestion record

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Candriam affiche un encours record à fin juin 2019, avec 125 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à comparer à 65 milliards d’actifs en 2014. Le gestionnaire d’actifs multi-spécialiste annonce également sa neutralité carbone avec effet immédiat. Les actifs sous gestion ont augmenté de 10,3 milliards d'euros au 1er semestre 2019. enregistre la plus grande part de sa collecte dans ses stratégies de dette émergente (900 millions d'euros) et High Yield et arbitrages obligataires (850 millions d'euros).Les stratégies actions thématiques (500 millions d'euros) et obligations d'entreprises (300 millions d'euros) ont également enregistré de fortes collectes. Une part importante des flux d'entrées nettes provient également de produits ou mandats soumis à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les fonds et mandats purement ESG dépassent désormais un tiers des actifs totaux.Afin de réaliser son objectif de carboneutralité, les émissions de carbone générées par Candriam dans le cadre de ses activités seront désormais compensées. Cette démarche concerne les émissions de type 1 (carburant, principalement pour les véhicules), type 2 (énergie pour les bâtiments), les déplacements professionnels ainsi que les émissions liées aux fournisseurs (de type 3).Candriam a choisi de s'associer à South Pole, un fournisseur de solutions de financement du développement durable, pour compenser ses quelque 9 400 tonnes d'émissions annuelles de CO2. South Pole investira dans des projets de compensation dans les domaines de la reforestation, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour le compte de Candriam .