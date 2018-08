Candriam augmente son exposition sur la zone euro et les marchés émergents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Début juin, Candriam a adopté une position surpondérée sur les actions américaines. Depuis cette date, la performance des marchés boursiers mondiaux affiche une forte divergence entre les actions américaines et celles du reste du monde, les actions américaines inscrivant des records historiques. L’envolée des actifs américains s'appuie sur la force du dollar. Candriam pense que les facteurs à l’origine de la force du dollar américain sont à présent bien intégrés.Cela l'a encouragé à prendre une partie de ses bénéfices sur sa surpondération aux actions américaines, et à utiliser les produits pour augmenter tactiquement son positionnement sur les actions de la zone euro et des marchés émergents.