Candriam confiant sur la dette émergente

Candriam reste assez optimiste sur la dette émergente, notamment en devises fortes, qui bénéficie de deux facteurs de soutien – une Fed accommodante et des perspectives positives sur les matières premières. La société de gestion observe que la performance est revenue. La dette émergente en devises fortes a bénéficié d’un très bon début d’année 2019 avec une progression de 7,2 % au 10 mai, après une baisse de -4,3 % sur l’année 2018.Les segments High Yield et Investment Grade ont bien performé et affichent des hausses de 7,8 % et 6,7 % respectivement depuis le début de l'année, tirés par l'orientation plus accommodante de la Fed annoncée en janvier et par la hausse de 31,3% du prix du pétrole, qui a partiellement effacé sa baisse de 35 % du dernier trimestre 2018.Sur la dette émergente en devises fortes, Candriam préfère conserver une exposition aux pays ou aux entreprises dont les fondamentaux sont en progression, affichant des caractéristiques techniques positives, ou dont le crédit est très décoté, voire " distressed ".En ce qui concerne la dette émergente en devises locales, le gérant préfère garder une exposition aux taux d'intérêt des marchés émergents plutôt qu'à leurs devises. Il privilégie les marchés obligataires affichant de fortes primes de risque par rapport aux bons du Trésor, une inflation modérée et des banques centrales crédibles et indépendantes.Candriam doit confirmer que la tendance haussière sur le dollar s'atténue avant de s'engager sur les devises émergentes.