Candriam décide de surpondérer les actions

Les actions internationales ont poursuivi la correction initiée début octobre. La nervosité des investisseurs a augmenté en raison d’un pic de bénéfices probable, de l'augmentation plus rapide qu'anticipée des taux aux États-Unis, de la guerre commerciale opposant les États-Unis à la Chine et de la faiblesse du secteur manufacturier européen. Candriam continue à surveiller les différents aspects qui constituent son scénario constructif à moyen terme qui, bien qu'intacte, est fragilisé par la recrudescence des risques.La société de gestion est convaincu qu'aux niveaux actuels, le ratio risque/rendement des marchés actions est attractif.Dans ce contexte, et en tenant compte des niveaux de support technique et des éléments déclencheurs fondamentaux, le gérant a décidé d'augmenter légèrement son exposition en surpondérant les actions (au lieu d'un positionnement neutre).