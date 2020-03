Candriam entend devenir neutre sur les actions dans les semaines à venir

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis le 25 février, Candriam sous-pondère les actions tout en couvrant la poche actions avec des stratégies optionnelles. La semaine dernière, l'équipe Allocations du gérant a reconnu un meilleur rapport risque-rendement après une baisse de 35% des indices d'actions européennes et américaines. Elle a augmenté progressivement son exposition aux actions, avec l'objectif de devenir neutre dans les semaines à venir. En ce qui concerne les obligations, Candriam a maintenu son exposition au crédit et à la dette émergente.Le gérant continue également à investir dans l'or comme couverture et comme diversification de notre allocation obligataire.