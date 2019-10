Candriam et Kedge Business School créent une chaire de recherche consacrée à la finance durable

Dans le cadre de la semaine de la finance responsable, Candriamet Kedge Business School ont lancé une chaire de recherche, intitulée « Finance Reconsidered : Addressing Sustainable Economic Development ».



Pilotée par Christophe Revelli, professeur associé et directeur du Master Corporate & Sustainable Finance de Kedge Business School, la chaire a pour ambition d'étudier la façon dont les enjeux de durabilité et de responsabilité créent de la valeur additionnelle et de l'impact pour les entreprises et, in fine, pour le développement économique de la société dans son ensemble.



La chaire structurera ses actions selon les trois axes.



Le premier concernera la matérialité des critères ESG dans le prix des actifs et la gestion des risques. L'objectif sera de comprendre l'impact de l'intégration de la durabilité sur la valorisation des actifs, la gestion des risques et les mesures de performance environnementale des fonds, en lien avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2°C, ainsi que sur l'écosystème et la société d'un point de vue plus global.



Le second traiterai des enjeux de la finance responsable et durable. L'objectif de cet axe sera de favoriser le développement de recherche sur les sujets d'actualité et d'intérêt autour de la finance verte, durable et responsable. Ces recherches s'inscrivent particulièrement autour des nouveaux modèles d'impact ESG, de l'intégration des ODD (Objectifs de Développement Durable) dans les processus de gestion d'actifs, des nouveaux modèles de gouvernance, de l'émergence de nouveaux outils de financement type green bonds et social impact bonds et de leur impact sur les économies émergentes, ou encore de la pertinence des modèles de risque financier en finance verte et durable.



Le dernier concerne la formation et la pédagogie. La chaire s'est enfin donnée pour mission de sensibiliser, le grand public, la communauté scientifique et les entreprises sur les enjeux de la finance responsable et durable.







Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal