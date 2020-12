Candriam et NYLIA annoncent un partenariat stratégique avec Kartesia 09/12/2020 | 13:22 Envoyer par e-mail :

Candriam et sa société sœur New York Life Investments Alternatives (NYLIA) annoncent un partenariat stratégique avec Kartesia Management S.A. (Kartesia), spécialiste européen des solutions de capital privé pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'acquisition d'une participation minoritaire dans la société. Les modalités de la transaction, soumises aux approbations réglementaires habituelles, n'ont pas été dévoilés. Celle-ci devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2020.



Kartesia est l'un des principaux investisseurs européens sur les marchés privés, avec plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion et une expertise couvrant l'ensemble du spectre des LBOs primaires et secondaires, dont la dette senior, les prêts mezzanine, les prises de participations minoritaires et les CLOs.



Dans le cadre de ce partenariat, Kartesia conservera toute son autonomie de management et d'investissements, tout en bénéficiant des ressources opérationnelles, financières et du réseau de distribution de Candriam et de NYLIA pour accélérer son développement.



En Europe, le partenariat permettra à Candriam d'ajouter le crédit privé européen à son offre multi-spécialiste. Aux États-Unis, il complétera la forte présence de NYLIA sur le crédit privé américain.





