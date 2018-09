Candriam exclut le charbon et le tabac de ses investissements

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Candriam annonce l’extension, pour l’ensemble de ses investissements, du champ d’exclusion des activités controversées au charbon thermique, au tabac et aux armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. La politique d'exclusion de Candriam sera désormais appliquée à toutes les stratégies d'investissement actives, smart-beta, indicielles et alternatives (113 milliards d'euros d'actifs au 30 juin 2018). Cette mesure sera effective au le 31 décembre prochain." Le charbon est la source d'énergie la plus polluante et le premier actif à bannir dans le cadre de la transition énergétique, tandis que les effets nocifs du tabac sont chaque jour plus manifestes ", a déclaré Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de Candriam et Chairman de NYLIM International.Candriam introduira des seuils d'exclusion homogènes pour l'ensemble de ses actifs sous gestion. L'exclusion du charbon thermique est basée sur un niveau d'exposition (directe et indirecte) d'un maximum de 10%. Candriam exclura également toutes les entreprises lançant de nouveaux projets liés au charbon. L'exclusion du tabac vise tant les fabricants que la chaîne de fournisseurs.