Candriam lance un fonds à impact

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, Candriam annonce le lancement du fonds Candriam SRI Equity Climate Action. Ce fonds à impact positif investit dans des entreprises mondiales offrant des solutions à long terme au problème du changement climatique. Il s'agit de l'un des premiers fonds gérés activement affichant un bilan carbone neutre à l'échelle mondiale et le premier fonds de ce type dans la gamme du gestionnaire d'actifs.Candriam SRI Equity Climate Action vient renforcer l'expertise thématique de Candriam et s'ajoute aux stratégies existantes axées sur la biotechnologie, la robotique, la démographie et l'oncologie, qui représentent plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.Ce fonds vise à identifier les champions de l'innovation liée au changement climatique. Le processus de sélection bottom-up du fonds permet d'identifier les entreprises qui proposent des solutions de premier ordre en matière d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et de stockage, de recyclage, de traitement des déchets et de gestion de l'eau.Le fonds offrira une transparence totale grâce à des indicateurs spécifiques d'impact sur le changement climatique.Le gestionnaire d'actifs propose une stratégie zéro émission nette en compensant les émissions de CO2 du fonds par des crédits carbone liés à des projets écologiques, permettant ainsi aux investisseurs de compenser l'impact carbone de leurs investissements. Les projets sélectionnés sont conformes aux normes fixées par la Banque mondiale et ciblent les énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité, biomasse), l'efficacité énergétique (remplacement des combustibles) et le reboisement.