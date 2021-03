Candriam lance une nouvelle initiative d’engagement collaboratif sur deux ans pour la construction d’un dialogue sur les produits et services liés à la reconnaissance faciale entre les entreprises qui les développent et les investisseurs. Ceux-ci sont invités par le gestionnaire d'actifs à signer la « Déclaration des investisseurs sur la reconnaissance faciale », saluée par les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI).



" Au cours des dix dernières années, l'émergence de la reconnaissance faciale comme outil de surveillance à grande échelle a suscité des inquiétudes sur l'impact inévitable sur la vie privée des citoyens, la protection des données et les libertés individuelles. La fiabilité de cet outil, qui peut entraîner des erreurs d'identification, et les potentiels biais discriminatoires de l'I.A. qui y est associée, sont également en question ", explique Candriam.