Candriam : "le secteur de la santé a déçu en 2023"

Le 08 janvier 2024 à 17:04

Le secteur de la santé est traditionnellement considéré comme défensif et caractérisé par une croissance séquentielle et régulière. Pourtant, il a déçu en 2023, alors que le monde était confronté à de nombreux vents contraires, inflation, ralentissement économique, guerre. Selon Candriam, il y a trois raisons à cela. La première est la forte concentration des investisseurs sur l'IA et la technologie en général au cours de l'année, qui a fait de l'ombre à la plupart des autres secteurs.



La deuxième raison invoquée par la société de gestion d'actifs paneuropéenne est la sous-performance généralisée des petites et moyennes capitalisations, qui a durement touché le secteur des biotechnologies innovantes.



Enfin, comme troisième raison, Candriam explique que le déstockage opéré par les clients des entreprises des sciences de la vie (fabrication de produits biologiques, recherche biomédicale) a également touché certaines entreprises. L'environnement post-pandémique a pénalisé les entreprises qui avaient connu des hausses de leurs ventes grâce à leur exposition directe ou indirecte aux vaccins, et qui sont maintenant confrontées à des bases de comparaison difficiles.



Toutefois, selon Candriam, de nombreux vents contraires sont en train de s'affaiblir : "la base de comparaison de la pandémie de covid devient plus favorable en 2024, et de nombreuses entreprises du secteur des sciences de la vie signalent une stabilisation dans le déstockage de leurs clients et une reprise des commandes".



En outre, la sous-performance due au contexte macroéconomique rend attractifs les niveaux actuels de valorisation. Le PER du sous-secteur pharmaceutique, à un niveau de 15, est inférieur à sa moyenne à long terme et indique une sous-valorisation.