Candriam : nomination d'un Directeur Commercial France

Candriam a annoncé la nomination de Sonia Aloui-Majri au poste de Directeur Commercial France. Elle a rejoint le gestionnaire d'actifs en 2007, et occupait depuis février 2018 le poste de Directeur des Relations Institutionnelles France. Basée à Paris, Sonia Aloui-Majri sera toujours rattachée à Renato Guerriero, Directeur Mondial de la Distribution et Membre des Comités Stratégique et Exécutif du groupe Candriam.Sa fonction englobera la direction commerciale dédiée aux investisseurs institutionnels ainsi que l'activité distribution.Titulaire d'un Master en Econométrie et d'un Master 2 en Economie de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, elle avait débuté sa carrière en 2001 au sein de la Banque de Financement et d'Investissement de la Société Générale (Nabab) en tant que commerciale de produits structurés. Elle a 42 ans.