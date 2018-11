Candriam : nomination d'une Global Head of Human Resources

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Odile Mohan a rejoint Candriam début octobre en qualité de Global Head of Human Resources, sous la responsabilité directe de Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam. Dans ce rôle, Odile Mohan est nommée membre du Comité Stratégique de Candriam. Elle est basée à Bruxelles et couvrira les opérations de Ressources Humaines pour les 11 pays dans lesquels Candriam est présent.Diplômée de l'École de Psychologues Praticiens de Paris, Odile Mohan bénéficie d'une solide expérience dans des postes à responsabilités en Europe, aux États-Unis et en Asie, dans le secteur de l'industrie financière. Après avoir travaillé pour Société Générale, IXIS Asset Management et Credit Suisse, elle a rejoint en 2007 le groupe Pictet à Genève en tant que Global Head of HR pour la branche Wealth Management.