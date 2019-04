Candriam nomme un Global Head of Financial Institutions and Partnerships

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de son développement sur la Distribution au cours des dernières années et de ses ambitions renouvelées sur ce segment, Candriam annonce la nomination de Matthieu David en tant que Global Head of Financial Institutions and Partnerships, une fonction transversale qui vient compléter ses responsabilités actuelles à la tête de la filiale italienne de Candriam. Cette nomination est effective à partir du 1er avril 2019.Dans ce poste nouvellement créé, Matthieu David a pour mission de coordonner le développement de la distribution auprès des Institutions Financières dans tous les pays du périmètre du gestionnaire d'actifs – en Europe, en Amérique du Nord et en Asie – afin de renforcer les partenariats de la société de gestion avec les grandes banques mondiales, les assureurs et les distributeurs disposant d'une forte empreinte internationale.Matthieu David reste responsable du développement commercial de Candriam en Italie, où les actifs sous gestion ont progressé de plus de 207% au cours des cinq dernières années et dépassent aujourd'hui les 7 milliards d'euros.Matthieu David dispose de près de 25 années d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs, acquises principalement en Italie. Avant de rejoindre Candriam en 2015 pour prendre la tête de sa branche italienne, Matthieu était Responsable de la Distribution Externe en Italie de BNP Paribas Investment Partners. Il avait auparavant occupé des fonctions de Chargé de Clientèle chez Fortis, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild et AXA.