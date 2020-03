Candriam : point sur l'économie et les marchés financiers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nadège Dufossé, responsable de l'allocation d'actifs, et Florence Pisani, directeur de la recherche économique chez Candriam font un point sur l'économie et les marchés financiers en ce qui concerne l'impact du Covid-19. Le gestionnaire met dans un premier temps en avant que de nombreux canaux de transmission sont en jeu mais que les mesures de confinement sont les facteurs qui ont l'impact le plus profond sur l'activité économique.Notre scénario central reste celui d'un choc profond mais temporaire. Si nous prenons la Chine pour référence et en supposant qu'il n'y ait pas de deuxième vague épidémique là-bas, le choc sur l'activité - bien que profond - devrait s'avérer temporaire. Ceci reste notre scénario de base. Mais pour qu'il se réalise, nous avons besoin d'une action encore plus énergique de la part des gouvernements, en particulier aux États-Unis. En son absence, on ne peut exclure la possibilité d'une baisse d'activité plus longue et plus durable et la possibilité d'une récession liée à la rupture d'un certain nombre de cirucuits financiers.Dans ce contexte, nous sommes restés légèrement sous-pondérés en actions jusqu'au lundi 16 mars au soir, avec des protections via dérivés lorsque cela était possible. Le couple rendement/risque des marchés actions suite à la baisse de 35 % du marché européen nous semble cependant plus intéressant, et nous avons décidé lundi de revenir progressivement à une position neutre.Depuis la fin de la semaine dernière, la psychologie des investisseurs est tombée en " phase de dépression " : ils estiment que les mesures annoncées n'auront aucun impact positif. Cela correspondait, lors des précédentes crises financières, à une phase de capitulation et à un creux du marché. Nous considérons qu'il y a encore des risques de baisse. Les nouvelles négatives qui circulent autour des mesures de confinement supplémentaires et la propagation continue du virus continueront probablement à alimenter les doutes sur l'efficacité des politiques, mais nous nous approchons des niveaux où les marchés ont rebondi en 2003 et 2009 dans la zone euro. Un flux de nouvelles positives autour de l'épidémie sera essentiel pour un rebond durable des marchés. Les mesures de confinement très strictes qui sont prises devraient donner leurs premiers résultats positifs dans les semaines à venir.