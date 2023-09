Candriam privilégie les obligations d'État et le crédit haute qualité pour le 4e trimestre 2023

" Les surprises positives ayant été en grande partie intégrées, les marges de manœuvre pour une nouvelle appréciation des marchés actions paraissent limitées justifiant une certaine prudence sur les actifs risqués ". C'est ce qu'affirment Nadège Dufossé, Global Head of Multi-Asset, et Florence Pisani, Global Head of Economic Research, dans les " Perspectives pour le 4ème trimestre 2023 " publiées par Candriam. Le gérant " préfère se positionner sur les actifs de portage" tels que les obligations d'État développés ainsi que le crédit de haute qualité en Europe.



" Les Banques centrales ne pourront pas se permettre de détendre les conditions financières d'ici la fin d'année " estiment les deux analystes, invoquant " une croissance faible mais positive, évitant la récession des deux côtés de l'Atlantique " ainsi qu' " une inflation sous jacente ne se détendant que graduellement " Pour elles, les marchés financiers " intègrent déjà un scenario positif d'atterrissage économique en douceur justifiant les bonnes performances depuis le début de l'année ".



" Nous considérons que l'allocation aux obligations gouvernementales est attractive avec une augmentation progressive de la duration du portefeuille ", déclarent les deux auteurs.



Inversement, " la valorisation du marché américain est aujourd'hui supérieure à sa moyenne historique avec un Price-Earnings Ratio (PE) à 12 mois supérieur à 19 contre une moyenne historique 10 ans de 18 ", ce qui " laisse peu de place à une revalorisation supplémentaire dans un contexte de taux plus durablement élevés ".