Candriam récupère les activités de multigestion alternative de Rothschild & Co AM Europe

Candriam et Rothschild & Co Asset Management Europe ont signé un accord en vue du transfert des activités de multigestion alternative du second au premier. Le périmètre concerne les fonds ouverts de droit français et de droit luxembourgeois ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 350 millions d’euros d’encours.Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat conclu entre les deux gérants d'actifs au terme duquel les fonds de fonds de gestion alternative ainsi qu'un fonds de microfinance seront transférés chez Candriam, qui en deviendra la société de gestion, sous réserve de l'obtention des agréments nécessaires auprès des régulateurs compétents (AMF et CSSF notamment).Ce mouvement s'accompagnera du transfert des équipes de multigestion alternative de Rothschild & Co Asset Management Europe chez Candriam.Candriam renforce ainsi les capacités de gestion de multigestion alternative développées auprès des investisseurs institutionnels depuis plus de 20 ans. " La société disposera désormais d'une taille significative lui permettant de séduire de nouveaux investisseurs sur cette classe d'actifs " explique le gérant.