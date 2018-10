Candriam renforce son équipe Communication

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Candriam annonce l’arrivée – effective depuis fin septembre – de Sébastien Nantas au poste de « Head of Brand and Content Management » au sein de son équipe Communication, forte de plus de 20 personnes réparties entre Bruxelles, Paris, Londres et Luxembourg. Basé à Paris, Sébastien est placé sous la responsabilité de Laurent Sécheret, Global Head of Communications et membre du Comité exécutif de Candriam.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, qui constituent une création de poste, Sébastien Nantas est chargé de piloter la stratégie de marque dans son ensemble (identité, publicité, sponsoring, contenus, etc.), en s'appuyant en particulier sur l'ADN d'investisseur responsable de Candriam. Ceci en vue de renforcer la visibilité et l'affinité de la marque auprès de ses publics-cibles – institutionnels et distribution – sur tous ses marchés clés, en Europe et au-delà.Titulaire d'un Master en Marketing de la Rouen Business School, il bénéficie de 20 ans d'expérience en communication et marketing dans l'industrie de la gestion d'actifs. Après avoir débuté sa carrière chez Société Générale Asset Management et Natixis Asset Management, il a ensuite occupé des postes à responsabilité chez Edmond de Rothschild Asset Management, Tikehau IM et Novaxia, où il était Directeur Marketing.