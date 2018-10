Candriam renforce son équipe ISR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Candriam annonce l’arrivée – effective depuis le 11 septembre dernier – de David Czupryna au sein de l’équipe ISR, en tant que Responsable des Portefeuilles Clients. Il aura pour mission de soutenir le développement commercial de Candriam dans l’investissement responsable, une thématique qui connaît une forte accélération partout en Europe, en particulier chez les institutionnels.David Czupryna, 40 ans, sera basé à Paris sous la responsabilité de Wim Van Hyfte, Global Head of Responsible Investments and Research chez Candriam. Il pilotait auparavant le développement international de Sycomore AM après avoir – de 2011 à 2014 – été responsable du développement institutionnel chez Erste AM, leader autrichien de la gestion ISR.Candriam se revendique comme l'un des leaders européens de l'investissement responsable avec 30% de ses encours sous gestion investis, " selon une méthodologie propriétaire ayant fait ses preuves sur la durée, et l'une des équipes dédiées les plus importantes d'Europe ".