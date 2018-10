Candriam reste positif sur les actions à moyen terme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une liste relativement longue de risques divers, associée à des positions extrêmes, a provoqué une forte baisse du marché des actions aux États-Unis le 10 octobre. Candriam rappelle avoir commencé à réduire son exposition aux actions depuis début octobre et est maintenant passé à neutre. À ce jour, le gérant ne modifie pas son avis positif à moyen terme sur les actions.Les fondamentaux, qui sont déterminants pour la performance des marchés, sont toujours favorables.Le cycle économique se poursuit, les résultats des entreprises sont toujours en hausse et la valorisation des actions apparait relativement attrayante. Ses rendements prévisionnels à 1 an atteignent même quasiment des taux à deux chiffres pour les actions.Candriam pense qu'il existe toujours plus de potentiel à moyen terme dans la zone euro et sur les marchés émergents, car la prime de risque y est plus élevée.Les principaux risques pesant sur son scénario de base modérément haussier comprennent un arrêt brutal de l'expansion actuelle, un resserrement extrême de la liquidité du dolllar et des tensions géopolitiques hors de contrôle.Le gérant conserve pour le moment une duration courte pour limiter l'impact de la volatilité des taux d'intérêt et un biais négatif sur les obligations, à l'exception de la dette des marchés émergents.