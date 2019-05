Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Candriam a signé un accord de partenariat avec le FC Forest Green Rovers, le club de football le plus écologique au monde et le premier club professionnel à être certifié neutre en carbone par les Nations Unies. Ce partenariat souligne l'engagement fort de Candriam en matière de développement durable. Le dispositif de partenariat inclut une présence publicitaire autour du terrain ainsi que l'organisation d'évènements clients au sein du club.Forest Green Rovers, un club de football évoluant en " League Two " (quatrième division du championnat d'Angleterre) et basé dans le comté de Gloucestershire, en Angleterre, a démontré depuis longtemps ses compétences en matière de développement durable.Le club est alimenté par des sources d'énergies renouvelables, il sert une cuisine végane aux joueurs, au personnel et aux fans et joue sur un terrain biologique.En reconnaissance du travail accompli par le club pour réduire son impact sur l'environnement, ce dernier a reçu une prestigieuse certification des Nations Unies en 2018 et a, depuis lors, signé la charte " Climate Neutral Now ", une convention-cadre des Nations Unies sur l'initiative relative au changement climatique.En avril 2019, Dale Vince, le président du club, a été nommé ambassadeur des Nations Unies pour associer le monde du sport à la lutte contre le changement climatique (initiative " Sports for Climate Action ").