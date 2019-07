Canicule dans le Midwest et sur la Côte Est des Etats-Unis

NEW YORK, 20 juillet (Reuters) - Une vague de chaleur s'est abattue samedi sur l'est et le centre des Etats-Unis, des Grandes Plaines à la vallée du Mississippi et jusqu'à la côte Est et Washington, où le mercure devait grimper à 44°C en fin d'après-midi.

De nombreuses municipalités, de New York à Chicago, ont invité les habitants à chercher refuge dans des endroits climatisés comme les bibliothèques ou les centres commerciaux.

Plusieurs activités de plein air ont dû être annulées, comme le triathlon de New York, où la température était attendue à 43°C en fin de journée.

Cette canicule devrait persister jusqu'à dimanche, avant l'arrivée d'un front froid, accompagné de pluies et d'orages, selon le Service national de météorologie (NWS). (Barbara Goldberg Jean-Stéphane Brosse pour le service français)