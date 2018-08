Canicule et sécheresse dans toute l'Europe, 47° prévu au Portugal

(Actualisé avec Allemagne (8e paragraphe), Italie (12e, 13e) et France (14e))

par Sybille de La Hamaide, Polina Devitt et Michael Hogan

PARIS/MOSCOU/HAMBOURG, 2 août (Reuters) - La canicule et la sécheresse qui touchent le nord de l'Europe vont nuire sérieusement à la production de blé, pendant que du côté de la mer Noire, la conjugaison de sécheresse et de pluies diluviennes réduit là-bas aussi les prévisions de récoltes, facteur de hausse des cours.

"La situation est catastrophique dans le nord de l'Europe", résumait jeudi Andrée Defois, analyste en chef chez Strategie Grains.

Ce cabinet de consultants a abaissé la semaine dernière sa prévision de production de blé tendre dans l'Union européenne sous la barre des 130 millions de tonnes pour 2018, son plus bas niveau depuis six ans, et n'exclut pas de réviser de nouveau son estimation.

La sécheresse et la canicule que connaît l'Allemagne vont réduire de 20% environ la récolte 2018 de céréales, qui devrait se limiter à 36 millions de tonnes, a déclaré mercredi la confédération allemande des agriculteurs, DBV.

La France, premier producteur céréalier de l'Union européenne, connaît elle aussi une situation météorologique difficile, qui conduit à revoir à la baisse les estimations de production de blé à 34 millions de tonnes cette année, contre 36,6 millions l'année dernière.

La Scandinavie et les pays Baltes souffrent eux aussi. La récolte de blé en Suède devrait reculer de 40% cette année tandis qu'au Royaume-Uni, la récolte de blé devrait atteindre son plus bas niveau depuis cinq ans.

"C'est bien pire que ce que nous pensions", déclare Sébastien Poncelet, analyste chez Agritel. "Cela fait des mois qu'il n'a pas plu dans certaines parties du nord de l'Europe et en Allemagne on ne devrait pas avoir de pluie pendant au moins deux semaines encore", ajoute-t-il.

La sécheresse a entraîné une baisse sensible du débit des cours d'eau à travers l'Allemagne. Dans le Land de Saxe-Anhalt, la baisse du niveau de l'Elbe a fait apparaître des grenades, mines et autres munitions de la Seconde Guerre mondiale, dans la boue des berges. La police a instamment demandé à la population de ne pas les manipuler.

47° ATTENDU DANS LE SUD DU PORTUGAL

Du côté de la mer Noire, la succession de sécheresses et de pluies diluviennes devrait nuire à la qualité des récoltes.

En Ukraine, pays qui exporte la majeure partie de sa production, la récolte de blé devrait être inférieure de 16% par rapport à 2017, et comprise entre 22 et 23 millions de tonnes, après un printemps sec et les pluies torrentielles de l'été, a déclaré le ministre ukrainien de l'Agriculture.

La récolte de blé en Roumanie - troisième plus gros exportateur de l'UE - devrait reculer d'au moins 20% sur l'année, selon Laurentiu Baciu, président de la confédération paysanne LAPAR.

Les pays du pourtour méditerranéen ont mis en garde jeudi contre les risques de la canicule pour la santé, alors que le mercure atteignait voire dépassait les 40° Celsius.

Les autorités italiennes ont émis des alertes rouges - le niveau d'avertissement le plus élevé - pour le centre et le nord, notamment pour des centres urbains comme Rome, Florence et Venise.

La France vient de connaître le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 1900 avec une température moyenne de 23,2°, supérieure de 2,5 degrés à la normale, selon des données publiées jeudi par Météo-France. Le pays traverse ces jours-ci une nouvelle vague de chaleur, qui a conduit Météo-France à placer jeudi 34 départements en vigilance orange à la canicule. ()

Le Portugal, qui a connu jusqu'à présent un temps relativement frais et pluvieux, par comparaison avec le reste du continent, va connaître à son tour des températures records dans les jours à venir, avec des valeurs de l'ordre de 47° Celsius prévues pour le week-end.

La température la plus élevée à avoir été enregistrée au Portugal remonte à 2003 avec 47,3° dans l'Alentejo (sud).

Plusieurs secteurs de l'Alentejo devraient renouer avec une telle température samedi, tandis que la capitale, Lisbonne, bien que proche de la mer, devrait transpirer par 43°.

Pour l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA), la vague de chaleur annoncée sera comparable à la canicule de l'été 2003. (Avec Axel Bugge à Lisbonne; Eric Faye pour le service français)