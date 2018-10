L’expérience canadienne est donc scrutée de près. A ce titre, une diffusion de ce modèle aux autres économies occidentales s’accompagnerait nécessairement d’une croissance exponentielle de l’industrie du cannabis qui n’en est qu’à ses balbutiements, offrant avec elle, de nombreuses opportunités d’investissement.



Une légalisation encore très rare mais une réglementation de plus en plus souple



Après près d'un siècle de prohibition du cannabis, où la production, la vente et la consommation de marijuana ont été vivement combattues, la donne est progressivement en train de changer. Il convient néanmoins de distinguer les contraintes règlementaires qui diffèrent selon l’usage qui est fait du cannabis entre son utilisation thérapeutique et sa consommation à des fins récréatives.



Outre-Atlantique, le Canada donne ainsi un véritable cadre légal à la consommation mais aussi à la production de cannabis, 20 ans après la légalisation de ses dérivés à usage médical. Aux Etats-Unis, la situation est plus complexe. Malgré la fermeté des lois fédérales qui interdissent la culture, la vente mais aussi la consommation de cannabis, les Etats disposent de prérogatives pour fixer leur propre amendement sur la question. Ainsi, 29 Etats autorisent l’usage thérapeutique du cannabis et une poignée (au nombre de 8 en plus de la capitale Washington) en autorise la consommation récréative, dont la Californie, considérée comme le premier marché mondial du cannabis récréatif.



En Europe, les législations qui encadrent la vente et la consommation de cannabis sont hétérogènes dans la mesure où chaque pays applique ses propres lois. Dans les grandes lignes, une dizaine de pays européens autorise l’usage médical du cannabis (notamment l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Autriche, la République Tchèque etc.), un chiffre en augmentation, le Royaume-Uni ayant annoncé que le cannabis thérapeutique sera autorisé sur ordonnance à partir du 1er novembre. La France pourrait aussi s’ouvrir au cannabis à usage médical. Sur le plan récréatif, force est de constater que les pourparlers peinent à avancer. Seuls deux pays, les Pays-Bas et l’Espagne, tolèrent et encadrent la vente et la culture de cannabis.



De manière très générale, la tendance demeure à l’assouplissement des contraintes réglementaires qui encadrent les activités touchant de près ou de loin au cannabis. De plus en plus de pays songent, à travers la légalisation, à des modèles alternatifs, tirant les leçons des politiques prohibitives coûteuses et contre-productives. L’idée est aussi de profiter d’une masse fiscale considérable confisquée par le marché noir : légaliser revient à taxer. Ceci équivaudrait à entrevoir une réalité florissante pour un marché encore jeune, celui du cannabis légal.



Un marché potentiel colossal



Les chiffres diffèrent selon les cabinets spécialisés mais tous s’accordent sur le fait que l’industrie du cannabis figure parmi les marchés à la croissance la plus importante d’ici à 2030. Leurs conclusions sont similaires : l’adoption croissante de la marijuana dans plusieurs applications médicales, couplée à sa légalisation à des fins récréatives, devraient engendrer une croissance significative des revenus dans les dix prochaines années.



Les observateurs parlent d’effet boule de neige. Il faut dire que le marché global du cannabis est évalué à 177 milliards de dollars pour la seule année 2017, en grande partie captée par le trafic illégal (à hauteur de 165 milliards de dollars), accordant une place marginale au commerce autorisé (12 milliards de dollars). Bryan Garnier, qui a consacré une étude à cette industrie en début d'année, voit le marché légal atteindre 140 milliards de dollars à horizon dix ans. Selon les estimations (plus ou moins optimistes), le taux de croissance annuelle moyen du marché oscille autour de 30% par an d’ici 2030.





Evolution du Canadian Marijuana Index en glissement annuel - source : The Marijuana Index Evolution du Canadian Marijuana Index en glissement annuel - source : The Marijuana Index



Sur cette base, les valorisations des sociétés liées à cette industrie s’envolent. La majorité des producteurs de cannabis est listé à la Bourse de Toronto. En effet, grâce à une législation sur le cannabis médical adoptée très tôt, dès 2001, le Canada est au cannabis ce que la Californie est à internet. Aussi étonnant que cela puisse paraître, environ 200 sociétés cotées dans le monde ont un rapport de près ou de loin avec le cannabis, dont plus de 80 au Canada. Celles-ci ont le vent en poupe, en atteste la dynamique de leur indice de référence, le Canadian Marijuana Index (constitué de 18 sociétés), qui progresse de près de 210% en un an glissant.



Comment profiter de cette ruée vers l'or vert ? Vous retrouverez bientôt dans nos colonnes un dossier complet pour comprendre les enjeux du marché du cannabis et saisir les plus belles opportunités de ce qui pourrait bien être un nouvel eldorado boursier.