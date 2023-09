Les actions des sociétés de marijuana cotées en bourse aux Etats-Unis ont vivement progressé hier, après que le ministère de la santé et des services sociaux a recommandé une reclassification en tant que substance à faible risque à l'issue d'un examen de 11 mois.

Le cannabis reste illégal au niveau fédéral, même si près de 40 États américains ont légalisé son utilisation sous une forme ou une autre, et la reclassification est considérée comme la première étape vers une légalisation plus large, qui bénéficie du soutien d'une majorité d'Américains.

"Il est certain que le retrait du cannabis du tableau 1 est une bonne décision qui aurait dû être prise il y a longtemps. Toutefois, un déclassement complet serait préférable et probablement le plus approprié pour le cannabis", a déclaré Patrick Rea, directeur général de la société de capital-risque Poseidon Garden Ventures. La société a investi dans des entreprises telles que le détaillant et producteur Green Thumb Industries et la plateforme de données sur le cannabis Flowhub, selon son site web.

Les actions des sociétés de cannabis SNDL, OrganiGram Holdings, Tilray Brands, Cronos Group, Canopy Growth ou Aurora Cannabis se sont envolées.

Le tracker AdvisorShares Pure US Cannabis ETF a gagné 21% mercredi et 14,8% jeudi, mais restait en retrait de 3% depuis le 1er janvier, signe que le secteur est loin du long fleuve tranquille annoncé il y a quelques années. Un coup d'oeil au graphique qui suit suffit à illustrer la désillusion sectorielle.

L'analyse graphique montre une formation Marie-Jeanne caractéristique, annonciatrice d'une débâcle boursière

Une affaire qui ne roule pas encore

La recommandation a été transmise à la Drug Enforcement Agency, qui dispose de l'autorité finale en matière de rééchelonnement et qui va maintenant entamer son propre examen. Cependant, certains analystes ont déclaré que la réévaluation ne serait pas en mesure de résoudre les problèmes d'accès aux banques et aux marchés financiers pour les entreprises du secteur du cannabis. Le SAFE Banking Act, une loi cruciale qui faciliterait l'accès de l'industrie du cannabis aux services bancaires, n'a pas réussi à obtenir un vote du Sénat, bien que la Chambre des représentants l'ait adoptée à sept reprises.

"Le principal problème auquel le secteur sera confronté tient au fait qu'au cours des deux dernières décennies, des dizaines d'États ont élaboré leurs propres lois sur le cannabis (médical ou récréatif) en l'absence d'une réglementation fédérale cohérente. Le retour à l'annexe III ne résoudra pas ce problème", estime Nadine Sarwat, analyste chez Bernstein.

