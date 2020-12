Cannabis : les stars canadiennes ralentissent en Europe

Le marché européen du cannabis pourrait croître à un taux annuel composé de 52% au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 3,1 milliards de dollars de ventes d'ici 2025, selon les cabinets Brightfield Group et Hanway Associates. Actuellement, le marché ne pèse qu'un dixième de cette perspective et les consultants estiment que certaines entreprises canadiennes pourraient choisir de suivre deux des grands acteurs du secteur - Aurora Cannabis et Canopy Growth, qui ont réduit leurs dépenses en dehors de l'Amérique du Nord. Cela pourrait d'ailleurs donner plus de place aux acteurs européens.

Evolution du marché européen du cannabis (Brightfield Group)

L'investissement dans le cannabis en Amérique du Nord a fait un bond au cours des trois dernières années, le Canada étant devenu le premier grand pays à le légaliser pour un usage récréatif. Par conséquent, les entreprises à domiciliées dans le pays ont une longueur d'avance sur les autres. Aurora Cannabis, Aphria et Tilray disposent déjà de réseaux de production ou de distribution dans des pays comme l'Allemagne et le Danemark, et n'ont peut-être pas besoin d'investissements supplémentaires pour le moment, selon le rapport.

Des parcours 2020 divergents (Source Zonebourse)

"Nous n'avons pas changé d'avis sur le fait que ce marché représente une opportunité significative, malgré une croissance plus lente que prévue à ce jour dans de nombreux États membres de l'UE", a expliqué le directeur général d'Aurora pour le Royaume-Uni et l'Irlande, Don Perrott, avant d'ajouter "L'Europe reste une partie essentielle de la stratégie de croissance d'Aurora et nous évaluons constamment les possibilités d'étendre nos activités dans la région". Ce qui veut tout dire et rien dire, à l'image de la déclaration de Denise Faltischek, la directrice de la stratégie d'Aphria, qui voit en Europe "de nombreuses opportunités de croissance passionnantes".

