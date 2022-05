Cannes présente en première mondiale le documentaire "Mariupolis 2" du réalisateur lituanien assassiné.

"Mariupolis 2", un documentaire montrant une vue rapprochée de la vie sous les bombardements en Ukraine, a fait ses débuts au Festival de Cannes jeudi avec un hommage émotionnel au réalisateur assassiné Mantas Kvedaravicius par sa fiancée.

"C'est un honneur de présenter l'œuvre récente de Mantas. C'est formidable que le festival honore son héritage et son travail en tant que cinéaste et anthropologue", a déclaré Hanna Bilobrova, en repoussant ses larmes.

Kvedaravicius, 45 ans, a été tué en avril à Mariupol, où il filmait avec Bilobrova, qui a coréalisé le projet.

"Nous étions déterminés à le montrer", a déclaré le président du festival Thierry Fremaux, notant que les organisateurs étaient "très fermes" dans leur opposition à la guerre.

Fremaux a montré un badge sur sa poitrine qui portait un message anti-guerre, en disant : "Je pense que tout le monde partage cette position, sauf [Vladimir] Poutine."

La guerre a plané sur le festival, qui a interdit les délégations officielles russes et a invité le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy à s'adresser à la cérémonie d'ouverture en direct de Kiev.

Le documentaire montre la vie dans un quartier de Mariupol en état de siège, avec des explosions constantes et des coups de feu qui retentissent parfois à bout portant.

Les téléspectateurs sont conduits à l'intérieur d'une église méthodiste, où des dizaines de personnes se sont réfugiées, y compris des personnes âgées et des enfants. Des hommes balaient les décombres dans la cour de l'église et récupèrent un générateur. Vue depuis les fenêtres brisées des bâtiments bombardés, la ligne d'horizon est bordée de colonnes de fumée au crépuscule et parsemée de feux lointains.

"C'est comme une famille créée par la communauté", a déclaré Bilobrova à Reuters après la projection, en soulignant les obligations qu'ils ont dû prendre pour rassembler les matériaux.

"Ils sont comme, s'ils doivent mourir, ils essaient de faire quelque chose de grand pour la communauté".