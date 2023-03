Capital Dynamics lance Future Essentials III

Capital Dynamics, société de gestion mondiale et indépendante spécialisée sur les actifs non cotés, annonce le lancement de Capital Dynamics Future Essentials III LP, un fonds global de private equity orienté vers l'investissement responsable. Le Fonds, géré par une équipe d'investissement multinationale basée en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, investit dans les meilleurs fonds primaires de private equity, en particulier des fonds de buyout et de growth mid-market. Une allocation est prévue pour des opérations de co-investissement et des transactions secondaires.



Future Essentials III est ouvert aux investisseurs professionnels en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, en Norvège, en Finlande, en Suède et au Danemark.