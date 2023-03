Capital Group est plus optimiste quant aux rendements des actions et des obligations sur 20 ans après l'échec de 2022.

La société américaine Capital Group, l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements au monde, qui gère environ 2,2 billions de dollars d'actifs en actions et en titres à revenu fixe, a déclaré que la défaite des marchés l'année dernière l'a rendue plus optimiste quant aux rendements des actions et des obligations à long terme.

"Après une année tumultueuse qui a vu des baisses à deux chiffres dans la plupart des catégories d'actions et de titres à revenu fixe, nos hypothèses de rendement sur 20 ans sont plus élevées dans l'ensemble", a déclaré un comité d'analystes et de gestionnaires de portefeuille dans un rapport. Ils s'attendent à ce que les actions américaines donnent un rendement annualisé de 7,2 % au cours des 20 prochaines années, en hausse par rapport à leur prévision de 5,8 % à la fin de 2021. Les attentes de rendement pour les obligations d'État américaines avec des échéances de cinq à dix ans ont plus que doublé, passant de 1,6 % en 2021 à 3,4 %. Les marchés financiers ont été malmenés l'année dernière, les banques centrales mondiales ayant resserré leur politique monétaire de manière agressive pour lutter contre l'inflation, augmentant les taux d'intérêt et alimentant les craintes d'une éventuelle récession mondiale. La Réserve fédérale américaine devrait maintenir son objectif d'inflation de 2 %, mais la trajectoire de l'inflation restera probablement turbulente, selon Capital Group. "Nous nous attendons à ce que la Fed réussisse, au fil du temps, à maîtriser l'inflation", a déclaré Maddi Dessner, responsable des services de classe d'actifs mondiaux chez Capital Group, dans une interview à Reuters. "Comme la Fed supprime l'accommodation, et qu'elle pourrait devoir le faire encore plus rapidement que prévu, nous pensons qu'il y aura une volatilité supplémentaire autour de ce chiffre d'inflation", a-t-elle ajouté. On s'attend à ce que le dollar américain se déprécie sur le long terme, ce qui stimulera les rendements des actions des marchés émergents à 9 % - le rendement attendu le plus élevé parmi les classes d'actifs, en hausse par rapport à une précédente prévision à long terme de 6 %. Les marchés émergents sont également considérés comme offrant les rendements les plus attrayants du côté de la dette, à 7,6 %, les rendements de la dette en monnaie locale compensant les défauts potentiels de la dette en dollars américains. L'amélioration des rendements des actifs des marchés émergents a dépassé la baisse des prévisions de croissance pour la Chine, où les estimations de la croissance économique réelle pour les 20 prochaines années ont été abaissées de 4 % à 3 %. Le rapport a cité plusieurs facteurs pour cette prévision, notamment "des inquiétudes quant à la stabilité des politiques affectant les investissements du secteur privé, et un marché immobilier lent."