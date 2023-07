Capital-investissement: des performances "robustes" à fin 2022 (France Invest)

La performance nette des acteurs français du capital-investissement apparaît " robuste " à fin 2022 avec 14,2% nets par an sur 10 ans, malgré " un léger retrait sur l'année ". C'est ce qu'affirme France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance), qui " regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France " sur la base de son étude annuelle réalisée avec le cabinet EY. Les performances sur trois ans ressortent à 15,2% net par an contre 19,5% à fin 2021, " année de fort rebond ".



Les performances restent cependant " supérieures à toutes les autres classes d'actifs sur longue période ".



" Après une année 2021 de fort rebond à la sortie de la crise sanitaire, l'année 2022 marque une forme de retour à la moyenne " précise Bertrand Rambaud, président de France Invest, pour qui " la légère baisse des rendements observée cette année s'explique par un repli du secteur de la tech, un environnement économique plus incertain et des tensions inflationnistes ".



" Quel que soit le segment retenu (venture & growth, capital-développement, capital-transmission, véhicules mixtes, fonds d'infrastructure), les performances de long terme s'établissent à des niveaux élevés ", soulignent les professionnels.