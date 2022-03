Captage et stockage du CO2: un marché mondial gigantesque

Paris (awp/afp) - Le marché mondial des équipements industriels de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CO2) devrait exploser d'ici 2025 pour tenter de freiner le réchauffement climatique, selon le cabinet norvégien de recherche énergétique Rystad Energy.

Ce marché des équipements de captage et stockage du CO2 (CCS) devrait "quadrupler" entre 2022 et 2025, pour atteindre en cumulé plus de 50 milliards de dollars en 2025, indique Rystad Energy dans une étude publiée jeudi.

Ces chiffres, qui portent uniquement sur les projets industriels déjà budgétés, ne prennent pas en compte les projets pilotes ou les démonstrateurs lancés par certains industriels pour capter ou "capturer" (selon le terme anglais) leurs propres émissions de CO2.

La tendance devrait être portée par l'Europe et l'Amérique du Nord: 63 des 84 nouveaux projets privés qui devraient entrer en service d'ici 2025 proviennent de ces deux continents, très industrialisés.

En ajoutant les 56 déjà en activité dans le monde, la capacité de stockage industriel du CO2 devrait ainsi être portée à quelque 150 millions de tonnes par an sur la planète en 2025, contre 41 millions actuellement, selon Rystad Energy.

"La technologie de capture du carbone est vue comme un composant essentiel de la décarbonation de la société, obligatoire pour permettre la réussite de la transition énergétique", affirme le cabinet.

Bien que la technologie date des années 1970, le nombre de projets a explosé au cours des deux dernières années, notamment dans la construction, les équipements et l'ingénierie, mais aussi dans la prospection ou les forages pétroliers.

Les dépenses de conception, construction des équipements, livraison et installation sur site devrait peser 35 des plus de 50 milliards de dollars de dépenses attendues d'ici 2025.

Pour le transport du CO2 sous forme gazeuse ou liquéfiée, via gazoduc, camions-citernes ou par bateau, afin d'être réinjecté dans d'anciennes poches pétrolières ou gazières, le marché de la logistique est estimé à 8,5 milliards de dollars d'ici 2025.

Pour l'instant, quelque 51 gazoducs sont utilisés pour le transport du CO2, dont 38 sont en Amérique du Nord. Les camions, plus flexibles, sont surtout utilisés en Chine, note Rystad.

Pour la dernière partie, le stockage souterrain, le marché est estimé à quelque 9 milliards de dollars d'ici 2025.

Rystad Energy est une société indépendante de recherche énergétique et de veille économique dont le siège est à Oslo, en Norvège.

afp/rp