Captivo, la nouvelle plateforme qui transforme l'expérience d'apprentissage en entreprise

MONTRÉAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spécialisée en développement de solutions logicielles basées sur les technologies Microsoft, Emyode élargit son expertise et dévoile sa nouvelle plateforme de gestion de l’apprentissage modulaire Captivo (anciennement Training Manager).



Cette annonce vient conforter la volonté première d’Emyode qui est d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, notamment en leur permettant de numériser et centraliser toutes les activités liées à l’apprentissage de leurs collaborateurs au sein d’une seule et même plateforme.

Forte d’une expertise démontrée en gestion de la conformité dans le secteur de l’aéronautique avec Training Manager, Emyode se lance désormais à la conquête de nouvelles industries avec Captivo, dont la mission est de révolutionner la gestion et l'acquisition de connaissances, ainsi que l'expérience d'apprentissage en proposant une application alliant flexibilité et simplicité. Avec cette nouvelle vision, Emyode entend également développer sa solution à l'international, notamment sur le marché nord-américain.

Pour répondre à un besoin exponentiel d’intégrer l’apprentissage au cœur de leur stratégie de croissance, Emyode souhaite avant tout façonner Captivo en collaboration avec ses clients, basée sur leur réalité opérationnelle. Cette plateforme a ainsi pour but de rendre l’expérience d’apprentissage attrayante et permettre aux employés d’accroître leurs compétences grâce à des formations ludiques, qualitatives et motivantes. Conçue à partir des dernières technologies Microsoft et basée sur le nuage Azure, la nouvelle plateforme Captivo s’intègre à l’environnement de collaboration Microsoft Teams et soutient toutes les formes de formation.

L'objectif de cette transition est de mieux refléter la vision et la stratégie d'innovation d’Emyode, mais aussi son expertise éprouvée en développement de logiciel en tant que partenaire Gold Microsoft.

« Captivo se veut être une innovation dans le domaine de la formation d’entreprise en proposant un écosystème d’apprentissage unique intégré dans le flux de travail quotidien. La plateforme a été pensée comme un “hub” de formation, capable d’évoluer au rythme de la croissance des entreprises et des collaborateurs. Notre vision à terme est d’offrir à nos clients la possibilité d’intégrer de nouveaux modules spécifiques basés sur les technologies Microsoft tels que l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine et la réalité augmentée, pour offrir une expérience d'apprentissage unique. Notre force est sans conteste l’aspect évolutif de la plateforme qui permettra aux clients d’adapter leur solution de gestion de l’apprentissage selon leurs objectifs de croissance et leurs enjeux futurs, pour anticiper les métiers de demain et garantir leur pérennité. »

Réjean Robitaille, PDG de Emyode

Captivo est un outil de collaboration au service des ressources humaines, des employés et des entreprises. Sa solution enrichie permet de fluidifier la gestion administrative, d’harmoniser les données relatives à la gestion des talents et de réduire ainsi les coûts liés à la formation.

Cette nouvelle plateforme se veut être garante de l’épanouissement professionnel et personnel des employés en proposant une expérience unique qui répond aux besoins d’accomplissement de chaque collaborateur de façon unique. Captivo permet ainsi de créer une culture d’entreprise où l’apprentissage est la clé de la satisfaction des employés, des clients et des partenaires, renforçant de ce fait la performance de l’entreprise.

Ce lancement s’accompagne d’une nouvelle vitrine avec le déploiement d’un tout nouveau site web dédié à Captivo et au marché de l’apprentissage en ligne, ainsi que d’un nouveau “branding”.

À propos de Emyode

Emyode est une firme d'experts qui carburent aux technologies Microsoft, actuelles et émergentes, depuis plus de 15 ans. Partenaire Gold Microsoft, Emyode développe de nouvelles applications ou modernise des solutions existantes et en assure la gestion et la surveillance, tout ceci avec un seul but : procurer la tranquillité d’esprit pendant l’évolution des applications de ses clients. Convaincue que le pivot de la réussite d’une entreprise passe d’abord par la relation avec ses employés, Emyode favorise les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines et garde une communication ouverte, qui lui assure d’avoir des employés engagés et mobilisés. C’est dans cette mesure que la compagnie souhaitait offrir une plateforme d’apprentissage innovante, qui repense les processus de formation traditionnels.

À propos de Captivo

Captivo est une plateforme de gestion de l’apprentissage en ligne montréalaise lancée en 2021 par la société de développement logiciel Emyode. Basée sur le nuage Azure, Captivo se veut être une plateforme à l’architecture modulaire conçue selon les besoins et objectifs de croissance de ses clients. En intégrant les dernières technologies Microsoft, Captivo est un outil qui simplifie la gestion des ressources humaines, renforce le développement et l’épanouissement des employés et accroît la performance de l’entreprise et de ses partenaires commerciaux.

