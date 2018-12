Capzanine Situations Spéciales apporte son soutien financier et stratégique au torréfacteur Legal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds Capzanine Situations Spéciales apporte son soutien financier et stratégique à Legal, numéro trois de la production et de la distribution de café en France. Affectée par un incendie en 2016, Legal devait répondre à des besoins de financement à moyen terme pour finir la modernisation de son outil industriel et poursuivre sa démarche d'innovation. Capzanine met en place un financement obligataire à 5 ans de 5,4 millions d'euros pour permettre à la société de finaliser ses investissements et de soutenir sa démarche de croissance."Ce soutien financier et stratégique devrait permettre à Legal de renouer avec la croissance et d'améliorer fortement sa rentabilité opérationnelle tout en conservant son ADN de société locale et légitime sur un marché dynamique", a expliqué la société de gestion européenne, spécialisée dans l'investissement privé.