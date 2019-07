Capzanine change de nom et devient CAPZA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capzanine, société de gestion indépendante et acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI européennes, change de nom et devient CAPZA. Forte de 15 ans de croissance, CAPZA propose désormais quatre expertises dans quatre pays d'Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie).Grace à son track record unique, la société a renforcé en début d'année son partenariat historique avec le groupe AXA (46% du capital), initié dès 2005, pour l'accompagner dans ses ambitions internationales, notamment en déployant de nouveaux canaux de distribution." Dans ce contexte, ce changement de nom, porté par l'ensemble des équipes dont une majorité est désormais actionnaire, prend tout son sens. Cette évolution de marque leur permettra de porter la société dans ses nouvelles ambitions, notamment à l'international. Ce nouveau nom, plus dynamique et plus universel, s'inscrit dans la continuité tout en reflétant les nouvelles aspirations de CAPZA " a indiqué la société de gestion indépendante." En passant de Capzanine à CAPZA, nous simplifions notre nom, et cette démarche est d'autant plus naturelle que beaucoup de partenaires nous appelaient déjà ainsi ! Le nom change mais pas les valeurs qui font CAPZA depuis ses débuts et sont le ciment des relations de confiance que nous avons bâties avec les entrepreneurs et les investisseurs : l'esprit entrepreneur, la curiosité, le pragmatisme, l'humilité et l'esprit d'équipe ", conclut Laurent Bénard, Directeur Général de CAPZA.