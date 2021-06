Car postal entame sa 100e saison de franchissement des cols alpins

Berne (awp/ats) - Il y a 100 ans, les premiers cars postaux franchissaient les cols du Grimsel et de la Furka, avec des passagers à bord. Le coup d'envoi de la saison anniversaire a été donné samedi.

La première course de Car postal, entre Meiringen (BE) et Gletsch (VS) en passant par le col du Grimsel, a été effectuée le 20 juin 1921, indique Car postal dans un communiqué. Le même jour, la ligne entre Gletsch et Andermatt (UR), par la Furka, était mise en service.

Même lorsque plusieurs mètres de neige bordaient encore les routes, les cars postaux destinés au transport des voyageurs étaient décapotés. Au début de la traversée des cols dans les Alpes centrales, dans les années 1920, les cabriolets étaient monnaie courante sur les lignes de loisirs. Le premier car postal ayant franchi le Grimsel et la Furka a été celui du fabricant thurgovien Saurer.

Les véhicules décapotés ont été mis hors service en 1976. Après une pause de 40 ans, Car postal a renoué avec la tradition en 2017 et a acheté un nouveau cabriolet, en version mini, avec de la place pour 20 personnes.

Record en 2018

Cette année, Car postal propose la traversée des cols des Alpes centrales depuis ce samedi jusqu'au 17 octobre. La saison dure 114 jours, soit 7000 heures de trajet. En 2018, le nombre record de 150'000 voyageurs a été atteint. Une vingtaine de conducteurs sont en service, à bord de sept véhicules.

Cinq itinéraires différents sont proposés. Avec un trajet de 8 heures et 45 minutes, la ligne 682 est la plus longue liaison directe en transports publics de Suisse. La course circulaire au départ de Meiringen traverse les cols du Grimsel, du Nufenen, du Gothard et du Susten.