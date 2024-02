Les marchés américains ont progressé hier, mais le saut de puce n'a pas suffi à porter le S&P500 à 5000 points, un niveau symbolique pour le marché. En Europe, les résultats de L'Oréal et d'Hermès vont façonner le parcours des actions françaises aujourd'hui, alors que les publications des entreprises aboutissent à des variations exubérantes depuis quelques jours, à l'image des décalages à deux chiffres sur Disney, Ralph Lauren, PayPal, ARM ou Adyen hier.

Les 5000 points se sont encore dérobés en clôture pour le S&P500 hier. L'indice américain a grappillé 0,06% pour échouer à 4998 points. Des traders ont manifestement tenté un petit coup de dernière minute, mais il a échoué. Littéralement de dernière minute puisque l'indice cotait 5000,40 points à 21h59 heure de Paris, avant de redescendre légèrement quand la cloche a sonné. En Europe, les places boursières ont évolué au gré des publications, et pas toujours dans le même sens. Amsterdam a profité de l'envolée d'Adyen pour prendre 1,6%. A Paris, les chiffres médiocres mais prometteurs de Kering ont profité à LVMH, qui a tiré le CAC40 avec le soutien de TotalEnergies (le pétrole a rebondi) et de Schneider Electric. Je fais une parenthèse sur ce dernier dossier, qui est devenu le 3e plus influent de la cote parisienne en toute discrétion. Schneider est désormais la 4e capitalisation flottante du CAC40 et la 4e valeur la plus échangée de l'indice. La société dépasse ainsi Sanofi et L'Oréal au cumul flottant / échanges. Parenthèse refermée. En Suisse en revanche hier, le SMI a perdu 0,6% à cause de la méforme du secteur de la santé, notamment du côté de Novartis (-3%). La santé qui a aussi plombé Londres via la chute de plus de 6% d'AstraZeneca après des résultats médiocres.

Pour le reste, les marchés américains montent encore et la Chine est repartie en baisse. La routine quoi. Hong Kong est sur une demi-séance avant la coupure du nouvel an lunaire. Le Hang Seng a perdu 0,8%, grevé par le retour des craintes sur le secteur immobilier. C'est sans fin. Comme je l'ai expliqué hier, le marché de l'ex-Cité-Etat sera fermé jusqu'à mercredi. Shanghai n'a pas ouvert aujourd'hui et restera fermé toute la semaine prochaine, là aussi pour les festivités de la nouvelle année. A Wall Street, la technologie se comporte toujours bien, mais ce sont les résultats de Ralph Lauren (+17%) et de Walt Disney (+11%) qui ont apporté du relief, ainsi que ceux de PayPal (-11%) dans une autre direction. L'investisseur 2024 a manifestement un léger penchant pour les réactions enflammées aux publications. Ça doit être le besoin de théâtralisation de l'époque qui veut ça.

Tiens j'en profite pour introduire un court article intéressant publié hier par une feuille de chou locale, le Wall Street Journal ou un nom comme ça. Il rappelle, à toutes fins utiles, que les investisseurs sont assez nuls pour prévoir ce que la banque centrale américaine a prévu de faire. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, ils ont à peu près constamment été à l'envers. Rebelotte entre 2009 et 2016, quand ils attendaient des taux supérieurs à 2% la plupart du temps, alors que le niveau n'a jamais dépassé 0,25%. Pas vraiment mieux sur le bout de cycle de relèvement de 2017, lorsqu'ils ont mal calibré l'ampleur des hausses de taux. Même topo en 2022. Ah, et en 2020, ils avaient mal jaugé l'importance des baisses de taux. Moralité, quand le marché table sur six baisses de taux cette année, il y a peut-être matière à être prudent.

Un marché qui court toujours après la prochaine poule aux œufs d'or de l'intelligence artificielle. Mais comme le truc est un peu plus diffus qu'une plateforme de réseaux sociaux ou qu'un moteur de recherche, trouver des gagnants certifiés est à peu près aussi difficile que de pourvoir des postes de ministres dans un gouvernement français. Après Nvidia, le baromètre de la spécialité avec un MOAT qui lui garantit plusieurs trimestres d'impunité, après Super Micro Computer, la technologique bas de gamme devenue indispensable aux grands noms de la Silicon Valley, voici peut-être venu le temps d'ARM Holdings. Le designer de puces britannique, entré en bourse à Wall Street l'année dernière sans faire trop d'étincelles, vient de recevoir son petit label "IA", après des résultats étonnamment robustes propulsés, vous l'avez deviné, à l'intelligence artificielle. Bilan, +48% sur la seule séance d'hier. Le FOMO a trouvé une nouvelle bête à tondre et tout le monde s'engouffre dans la brèche. C'est justifié jusqu'à un certain point bien sûr, mais on est clairement sur une phase bullesque en devenir.

Aujourd'hui en Europe, les investisseurs ont encore quelques résultats à se mettre sous la dent, dont ceux de L'Oréal et d'Hermès. Aux Etats-Unis, c'est PepsiCo qui occupera le terrain (les Américains publient peu le vendredi). La seule statistique macroéconomique d'intérêt est l'inflation allemande de janvier, en seconde estimation. Si la lecture initiale (+0,2% entre décembre et janvier) est confirmée, il ne se passera pas grand-chose. Si elle est révisée, la boîte à spéculer sur l'évolution des taux de la BCE pourrait reprendre du service.

Dans le reste de l'actualité, Volodymir Zelensky a viré le général en chef de l'armée ukrainienne. Limogé eut été plus juste, si vous avez suivi la chronique de la veille. En tout cas, exit Valeri Zaloujny. Aux Etats-Unis, c'est le gâtisme présumé de Joe Biden qui fait les gros titres. Finalement, Donald Trump pourrait finir sur un boulevard, s'il n'est pas rattrapé par la patrouille juridico-constitutionnelle. Joe Biden, 81 ans, subit les dommages collatéraux de l'enquête ouverte sur sa gestion de certains documents classés. Si les investigations l'ont blanchi, le procureur spécial Robert Hur a jeté un pavé dans la mare dans son rapport en évoquant un "vieil homme" et la mémoire "sérieusement limitée" du président en exercice lors des auditions. Joe Biden, furieux, a répliqué publiquement. Mais le mal est sans doute fait et cet épisode ne fait que renforcer son image d'homme politique vieillissant et adepte des bourdes et des lapsus dus à l'âge.

Pour revenir sur les marchés financiers, le Japon termine la semaine sur un gain de 0,1% à près de 37 000 points sur le Nikkei 225, nouveau pic depuis les années 1990. La Corée du Sud poursuit son rebond de 0,4%, pendant que l'Inde et l'Australie sont en progression modeste. Les indicateurs avancés européens sont hésitants.

Pour ceux qui n'ont pas la ref, ou qui ont une mauvaise mémoire comme Joe, le titre fait référence à un album de Tintin. L'image a quant à elle été générée par mon collègue Romain à partir de l'intelligence artificielle pour illustrer un article hier. Je lui vole sans vergogne.

Le SMI gagne 0,1% à 11 151 points à l'ouverture. Le Bel20 est en hausse de 0,1% lui aussi, à 3671 points. Le CAC40 a eu du mal à démarrer à cause de la baisse de L'Oréal : il perd 0,2% à 7653 points.

Les temps forts économiques du jour

Pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, hormis la seconde lecture de l'inflation allemande de janvier, publiée à 8h00 (lecture préliminaire +0,2%). Tout l'agenda ici.

L'euro évolue à 1,077 USD. L'once d'or est ferme à 2032 USD. Le pétrole a rebondi, avec un Brent de Mer du Nord à 81,42 USD le baril et un brut léger américain WTI à 76,08 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,15%. Le bitcoin s'échange à 46 180 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Aperam prévoit une stabilisation de l'Ebitda ajusté au T1, dans un marché difficile.

Hermès dégage une croissance de 17,5% à taux de change constants au T4.

L'Oréal signe un chiffre d'affaires de 41,18 Mds€ en 2023, en hausse de 11% en données comparables.

Ubisoft confirme ses objectifs financiers.

Annonces importantes (et moins importantes)

Casino signe la vente de 25 supermarchés et hypermarchés à Carrefour.

L'Oréal et Prada ont signé un contrat de licence long terme et mondiale pour la création, le développement et la distribution des produits de beauté de luxe de la marque Miu Miu.

Capgemini s'associe avec Mistral AI.

L'Olympique Lyonnais cède le contrôle de son équipe féminine à Michele Kang.

Carbios déploie un plan d'actionnariat salarié.

Visiativ racheté par SNEF à 37 EUR l'action.

Enertime lance une augmentation de capital de 5,6 M€ à 0,57 EUR l'action.

Vantiva modifie son conseil d'administration.

Vergnet met un terme à son contrat de financement dilutif avec Delta AM et envisage d'autres solutions dans le cadre de discussions avec d'autres partenaires.

Les principales publications du jour : Guerbet, Viel, Passat, Savencia, Akwel, Claranova, Wallix, Agripower, X-Fab, Grolleau, Assystem...

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Affirm chute de 12% hors séance après ses trimestriels.

AMS-Osram atteint ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande dans le secteur automobile.

Mediobanca dépasse les estimations avec un bénéfice net au premier semestre fiscal.

Nissan manque les attentes, le titre chute.

Pinterest chute de 9% hors séance après ses trimestriels.

Saab relève ses objectifs suite à l'augmentation de son bénéfice au quatrième trimestre.

Softbank poursuit son ascension après son T3 fiscal, après avoir été déjà dopé la veille par la flambée d'ARM Holdings.

Take-Two chute de 9% hors séance après ses trimestriels.

Annonces importantes (et moins importantes)