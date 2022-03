Caran d'Ache dessine sa future manufacture, veut créer des emplois

Genève (awp) - Le fabricant d'instruments d'écriture Caran d'Ache a présenté le projet architectural de sa nouvelle manufacture à Bernex mardi. La maison centenaire prévoit en filigrane la création de nouveaux postes. Le déménagement est prévu en 2024.

"Ce projet s'inscrit dans l'ADN de notre maison avec une nouvelle manufacture efficace et dans la tradition artisanale en accord avec l'excellence Swissmade," a expliqué à la presse la présidente Carole Huebscher. "La manière d'articuler les espaces rassemble les collaborateurs dans un cadre de travail plus stimulant et dynamique. La modularité et la fonctionnalité du bâtiment permet davantage d'interactions au sein du groupe. 90 métiers y seront rassemblés".

La dirigeante a annoncé, à terme, la création d'emplois dont le nombre exact n'a pas été communiqué.

L'avant-projet, encore en phase de travail, accueillera sur environ 30'000 m2 le nouveau siège administratif, la manufacture avec son pôle de recherche et développement ainsi que la production mondiale du groupe. Nommé "la Fabrique Caran d'Ache", le concours architectural remporté par le bureau genevois Pierre-Alain Dupraz Architectes s'est dit inspiré à la source de Caran d'Ache, le bois.

En partenariat avec la FTI (Fondation pour les terrains industriels) et l'Etat, ce projet entend se fondre dans le paysage par "sa construction durable, énergétiquement efficace, écologiquement responsable" et modulable.

Passée des Eaux-Vives à Thônex en 1974, la maison centenaire ouvre un nouveau chapitre en dévoilant les esquisses d'un nouveau site qui prendra forme dans le futur éco-parc des Rouettes à Bernex dès le printemps prochain. En phase d'avant-projet, le montant des travaux n'a pas été communiqué.

L'entreprise genevoise avait déjà annoncé vendre son siège de Thônex où des centaines de logements et surfaces commerciales prendront place. Caran d'Ache emploie près de 300 collaborateurs et possède une dizaine de boutiques en Suisse et à l'international.

