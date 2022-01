Carbios accélère son développement industriel

Regulatory News:

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) (Paris:ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, accélère le développement de son procédé de recyclage enzymatique révolutionnaire (C-ZYME™) avec l’implantation de son unité de référence sur le territoire européen.

Après avoir examiné les premières propositions d’implantation, Carbios a présélectionné deux producteurs de PET d’envergure mondiale pour accueillir cette future unité de référence. Les sites industriels envisagés se trouvent sur le territoire européen, dont l’un en France.

« Pour consolider notre stratégie et être au rendez-vous en 2025, date à laquelle de grands acteurs industriels visent un packaging 100 % recyclable et recyclé, nous amorçons la dernière étape de notre développement industriel. Les discussions engagées avec les différents partenaires potentiels et les pouvoirs publics vont se poursuivre et nous serons en mesure de communiquer l’implantation de notre future unité de référence dans les prochaines semaines. » commente Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios.

Le scale-up industriel de la technologie de Carbios est aujourd’hui conforté par les excellents résultats obtenus sur son démonstrateur industriel inauguré à Clermont-Ferrand en septembre 2021. Pour ce qui est du cœur du procédé, les cinétiques de dépolymérisation et les rendements obtenus sont parfaitement identiques à ceux obtenus au pilote. « Ces résultats prometteurs permettent de projeter la mise en application à grande échelle du procédé de recyclage enzymatique développé par Carbios. » ajoute le Prof. Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios.

Les équipes industrielles de Carbios finalisent les audits comparatifs des sites industriels présentés par les producteurs de PET. Cette équipe s’est par ailleurs renforcée avec l’arrivée de nouvelles compétences expertes et est déjà opérationnelle sur le projet de construction de l’unité de référence. Des travaux d’ingénierie ont d’ores et déjà démarré et devraient être finalisés en fin d’année. Par ailleurs, la Société poursuit ses collaborations avec des industriels de renom tels que Technip Energies et Novozymes.

C-ZYME™ répond à la préoccupation croissante de la pollution plastique. Cette technologie enzymatique, unique au monde, convertit le PET (le plastique dominant dans les bouteilles, les barquettes et les textiles en polyester) en ses monomères de base, qui peuvent ensuite être utilisés pour fabriquer du PET 100 % recyclé et 100 % recyclable, sans perte de qualité. L’industrialisation de ce procédé de rupture va permettre d’accélérer la transition vers une économie circulaire du plastique.

À propos :

Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs constituant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles. Carbios est la seule entreprise au monde à avoir marié avec une telle efficience les deux sciences de l'enzymologie et de la plasturgie, pour trouver une solution durable à la fin de vie des plastiques et textiles.

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donnée pour mission d'apporter une réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usages uniques en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques. Cette innovation de rupture a été concédée en licence à Carbiolice, co-entreprise créée en 2016, désormais filiale de Carbios.

