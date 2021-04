Carbios : Mise à jour du projet de construction de l'unité de référence

Regulatory News :

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce la résiliation, en date du 28 avril 2021, de la Lettre d’Intention non-exclusive et non-engageante avec Equipolymers annoncée le 6 avril 2021.

Carbios reste engagée dans des discussions, annoncées le 26 avril 2021, avec le producteur majeur de PET dans le but de sélectionner le site le plus adapté pour construire cette première unité industrielle et commerciale.

Carbios confirme son intention de construction d’une unité de référence inédite une fois la sélection du site terminée en 2022.

À propos de Carbios :

Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs révolutionnant le cycle de vie des plastiques et textiles. Par son approche novatrice mariant pour la première fois le monde de l’enzymologie et de la plasturgie, Carbios ambitionne de répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique en relevant un défi majeur de notre temps : la pollution plastique et textile.

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donnée pour mission d'apporter une réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyester). La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au PET vierge.

Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usage unique en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques. Cette innovation de rupture a été concédée en licence à Carbiolice, coentreprise créée en 2016, et dans laquelle Carbios détient aujourd’hui une part majoritaire aux côtés du fonds SPI opéré par Bpifrance.

Pour en savoir plus : www.carbios.com / Twitter: Carbios Linkedin: Carbios Instagram : carbioshq

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI)

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Carbios en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210428005933/fr/