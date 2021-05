Carbios : réalise avec succès son augmentation de capital et lève 114 M, marquant une étape clé pour ses plans de développement industriel

Regulatory News :

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles (la « Société »), annonce aujourd’hui la réussite de son augmentation de capital lancée le 3 mai 2021, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale (l’« Offre »), pour un montant total (y compris la prime d’émission) de 114 M€ après exercice de la clause d’extension, dans les limites des autorisations conférées par l’assemblée générale.

BNP Paribas, Bryan, Garnier & Co Limited, Bryan Garnier Securities, J.P. Morgan, Natixis et ODDO BHF SCA ont agi en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l’Offre (ensemble, les “Banques”).

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios : « Le succès exceptionnel de cette augmentation de capital nous permet de poursuivre notre stratégie avec la construction d'une première usine de recyclage à 100% du PET exploitant notre technologie et d’améliorer encore notre développement alors que l'industrie du plastique est à un tournant de son évolution. Au nom de toute l'équipe Carbios, je tiens à remercier tous nos actionnaires historiques et nouveaux qui nous ont fait confiance à travers leurs souscriptions à cette augmentation de capital. Ensemble, nous construisons aujourd'hui une économie circulaire durable du plastique qui profitera aux générations futures. »

UTILISATION DU PRODUIT DE L’OFFRE

La Société prévoit d’utiliser les fonds levés notamment afin de financer :

la construction d’une Unité de référence exploitant sa technologie enzymatique de recyclage à 100% du PET dont la capacité de production est estimée à 40 000 tonnes par an et pour laquelle l’investissement est estimé à environ 100 M€, à hauteur d'environ 65% du produit net de l'émission; à cet égard, il est précisé que la part de l’investissement dans l’Unité de référence non financée grâce au produit net de l’émission le sera, le moment venu, par le biais d’autres sources de financement;

les dépenses opérationnelles de la Société, à hauteur d'environ 5% du produit net de l'émission;

les dépenses opérationnelles liées à l’usine de Démonstration en cours de construction sur le site industriel de Cataroux dont 10 à 15 M€ restent à financer par la Société, à hauteur d'environ 5 % du produit net de l'émission; à cet égard, il est précisé que la part de l’investissement dans l’usine de Démonstration non financée grâce au produit net de l’émission le sera, le moment venu, par le biais d’autres sources de financement;

les dépenses liées à ses activités de R&D propres au PET et au PLA et le déploiement de ses activités de Recherche pour d’autres polymères et/ou d’autres applications de ses technologies, à hauteur d'environ 10 % du produit net de l'émission; et

la rationalisation de son portefeuille en vue de développer ses technologies de biodégradation au-delà du PLA, à hauteur d'environ 15 % du produit net de l'émission.

Sur la base des éléments de trésorerie à date et des dépenses prévisionnelles de la Société, le produit net de l’émission devrait permettre à la Société de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu’à fin 2023.

MODALITES DE L’OFFRE

Les actions nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité ainsi que les actions nouvelles émises à la suite de l'exercice de la clause d’extension ont fait l’objet d’une offre globale (l’ « Offre Globale ») comprenant (a) une offre au public en France (l’« Offre au Public ») principalement destinée aux personnes physiques, et (b) un placement privé à l’international (le « Placement Privé International ») (i) dans l'Union Européenne (y compris la France) et certains autres pays (à l'exclusion des États-Unis d’Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon); et (ii) aux Etats-Unis à un nombre limité d’ « investisseurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers, « QIB ») au sens de la Règle 144A (« Rule 144A ») en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et / ou des « investisseurs institutionnels accrédités » (institutional accredited investors) au sens de la Rule 501 (a) (1), (2), (3), (7), (8), (12) ou (13) de la Regulation D du Securities Act (« IAI ») en vertu d’une dispense d’enregistrement conformément à la Section 4(a)(2) du Securities Act.

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le conseil d'administration de la Société le 10 mai 2021 à 38 € par action, ce qui représente une décote de 7,3% par rapport au cours de clôture de 40,98 € du 7 mai 2021 et de 8,8% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des cinq jours de bourse précédant le 7 mai 2021 (inclus) de 41,68 €.

L'augmentation de capital, d'un montant total de 114 M€, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 3.000.000 actions nouvelles, soit 36,7% du capital social de la société.

Dans le cadre du délai de priorité, la demande des actionnaires existants de la Société s'est élevée à 36,2 M€, représentant 32% du montant total de l'augmentation de capital, dont 25,4 M€ hors engagements de souscription décrits ci-dessous. Des investisseurs internationaux de premier plan ont exprimé leur intention de souscrire pour 190,0 M€ dans le cadre de l'Offre Globale, représentant 80% du total de la demande. Enfin, les investisseurs particuliers (les actionnaires existants souhaitant souscrire au-delà de leur participation au capital dans le cadre du délai de priorité ainsi que de nouveaux actionnaires) ont manifesté leur intérêt pour l'Offre avec une demande s'élevant à 10,0 M€.

Les souscriptions dans le cadre de l'augmentation de capital de la part des actionnaires existants qui s’étaient engagés à participer à l’Offre pour un montant total de 11,4 M€, ont été réparties comme suit :

Nb. d’actions existantes (sur une base non-diluée) % du capital social avant l’Offre Engagements de souscription (en euros) Souscriptions reçues (en euros) dont sur une base irréductible dont autres souscriptions Souscriptions (nombre d’actions nouvelles souscrites) Souscription totale Nb. d’actions total (sur une base non-diluée) Business Opportunities for L’Oréal Development (BOLD) 482.834 5,91% 6.741.732 6.741.732 6.209.504 532.228 177.414 6.741.732 660.248 Michelin Ventures 363.410 4,45% 4.673.620 4.673.620 4.673.620 - 122.990 4.673.620 486.400

À la connaissance de la Société, la structure de son actionnariat (sur une base non diluée) à la date de l'approbation du Prospectus (tel que défini ci-dessous) par l'AMF et après la réalisation de l’augmentation de capital était et sera la suivante :

Avant l’Offre Après l’Offre Actions

(sur une base non diluée) Droits de vote exerçables

(sur une base non diluée) Actions

(sur une base non diluée) Droits de vote exerçables

(sur une base non diluée) Nombre d’actions % du capital Nombre de droits de vote % de droits de vote Nombre d’actions % du capital Nombre de droits de vote % de droits de vote Fonds gérés par Truffle Capital 46.511 0,57% 46.511 0,57% 46.511 0,42% 46.511 0,42% Administrateurs(1) 15.798 0,19% 15.799 0,19% 15.798 0,14% 15.799 0,14% Copernicus Wealth Management SA(2) 635.392 7,78% 635.392 7,77% 658.392 5,90% 658.392 5,89% Business Opportunities for L’Oréal Development (BOLD) 482.834 5,91% 482.834 5,90% 660.248 5,91% 660.248 5,91% Michelin Ventures 363.410 4,45% 363.410 4,44% 486.400 4,36% 486.400 4,35% Groupe L’Occitane - - - - 263.157 2,36% 263.157 2,35% Actions auto-détenues 2.501 0,03% - - 3.401 0,03% - 0,00% Flottant 6.618.026 81,06% 6.635.047 81,12% 9.030.565 80,89% 9.047.586 80,94% Total 8.164.472 100,0% 8.178.993 100,0% 11.164.472 100,00% 11.178.093 100,00% (1) Exclut les actions des fonds de Truffle Capital qui ont une ligne séparée dédiée dans le tableau (2) Actions détenues par des fonds et/ou des particuliers dont la société de gestion est Copernicus Wealth Management

L'exercice de tous les titres donnant accès au capital de la Société à la date d’approbation par l'AMF du Prospectus entraînerait l'émission de 712.648 actions ordinaires nouvelles, représentant 6,4% du capital social de la Société après réalisation de l’augmentation de capital.

À la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire ne détient, directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de 10% du capital et des droits de vote de la Société.

Admission des actions nouvelles

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth à Paris sont prévus pour le 12 mai 2021. Les actions nouvelles seront cotées sur la même ligne que les actions ordinaires existantes de la Société, donneront droit à un dividende et seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la Société.

Engagements d’abstention et de conservation

La Société a convenu d’un engagement d’abstention expirant 120 jours calendaires après la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles telles que spécifiées dans la note d’opération et d'une possibilité de levée par les Banques.

Certains actionnaires détenant une participation significative dans la Société (BOLD et Michelin Ventures), disposant ensemble de 10,36% du capital de la Société, et administrateurs ont également signé des engagements d’abstention et de conservation prenant effet à la date de signature de ces engagements et se poursuivant pendant 90 jours à compter de la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Garantie

L’Offre fait l’objet d’un contrat de garantie et de placement entre la Société et les Banques qui peut être résilié par les Banques à tout moment jusqu'à (et y compris) la date de règlement, sous réserve de certaines conditions habituelles pour ce type de contrat.

Disponibilité du prospectus

Le prospectus, ayant reçu le numéro d'approbation n°21-126 en date du 30 avril 2021 (le « Prospectus »), est composé (i) du Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice 2020 déposé auprès de l’AMF le 14 avril 2021 sous le numéro D.21-0306 (le « DEU »), (ii) de l’amendement au DEU déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2021 sous le numéro D.21-0306-A01 (l’ « Amendement au DEU », (iii) d’une note d’opération (la « Note d’Opération ») ainsi que (iv) d’un résumé du Prospectus inclus dans la Note d’Opération.

Le Prospectus est disponible sans frais sur le site Internet de la Société (www.carbios.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques décrits dans le chapitre 3 du DEU ainsi que dans le chapitre 2 de la Note d’Opération, avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de Carbios.

A propos de Carbios :

Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs constituant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles. Par son approche novatrice mariant pour la première fois le monde de l’enzymologie et de la plasturgie, Carbios ambitionne de répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de la transition énergétique en relevant un défi majeur de notre temps : la pollution plastique et textile.

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donnée pour mission d'apporter une réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usages uniques en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques. Cette innovation de rupture a été concédée en licence à Carbiolice, coentreprise créée en 2016, et dans laquelle Carbios détient aujourd’hui une part majoritaire aux côtés du fonds SPI opéré par Bpifrance.

Pour en savoir plus : www.carbios.com / Twitter : Carbios Linkedin : Carbios Instagram : carbioshq

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI)

