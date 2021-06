Carbios : reconnue comme « Technology Pioneer » par le World Economic Forum

Regulatory News:

Carbios (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, a été sélectionnée parmi des centaines de candidats comme l'un des Techpioneers par le World Economic Forum.

Carbios ouvre de nouvelles voies durables et compétitives pour une gestion vertueuse du cycle de vie des matières plastiques et textiles. Grâce à sa technologie de recyclage enzymatique, Carbios apporte une solution industrielle et durable au recyclage des plastiques et textiles en PET (le polymère le plus utilisé dans les bouteilles, les barquettes et les textiles en polyester). Contrairement aux procédés conventionnels, l'innovation de Carbios permet la production PET 100% recyclé et 100% recyclable, sans perte de qualité.

Les Techpioneers sélectionnés par le World Economic Forum sont des entreprises en pleine croissance, présentes dans le monde entier. Elles développent des innovations et utilisent des nouvelles technologies ayant un impact significatif notamment sur les entreprises, la société et l’environnement.

Le Directeur Général Délégué de Carbios, Martin Stephan sera invité à participer aux prochains événements et discussions du World Economic Forum. Carbios contribuera également aux initiatives du Forum au cours des deux prochaines années, en travaillant aux côtés des leaders mondiaux pour aider à résoudre les problèmes clés de l’industrie et de la société.

« Nous sommes ravis d'accueillir Carbios dans notre cohorte 2021 de Techpioneers », a déclaré Susan Nesbitt, responsable de la communauté mondiale des innovateurs, World Economic Forum. Carbios et ses homologues pionniers développent des technologies et innovations qui révolutionnent notre société. Nous attendons avec impatience leur contribution au World Economic Forum dans leur engagement à améliorer l’impact de notre société sur le monde.

« Nous sommes très fiers d’être reconnu comme Techpioneers par le World Economic Forum », a déclaré Martin Stephan, Directeur Général Délégué de Carbios. « C'est une confirmation que notre technologie à la capacité d’engager une transition durable vers un véritable modèle d'économie circulaire des plastiques et des textiles. Notre engagement à concevoir des innovations à impact positif, alimente notre compétitivité à long terme afin de répondre aux immenses besoins des marchés concernés.

La technologie de recyclage enzymatique du PET développée par Carbios est une première mondiale et contribuera à valoriser les déchets plastiques et textiles post-consommation. Nous sommes impatients de participer aux dialogues du Forum sur ce défi. »

Les Techpioneers 2021 façonnent l'avenir en faisant progresser des technologies telles que l'IA, l'IoT, la robotique, la « blockchain », la biotechnologie et bien d'autres. La liste complète des Techpioneers est disponible ici.

Les Techpioneers ont été sélectionnés sur des critères tels que l'innovation, l'impact, le leadership ainsi que la pertinence de l'entreprise avec les plateformes du World Economic Forum.

À propos : Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs constituant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles. Par son approche novatrice mariant pour la première fois le monde de l’enzymologie et de la plasturgie, Carbios ambitionne de répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de la transition énergétique en relevant un défi majeur de notre temps : la pollution plastique et textile.

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donnée pour mission d'apporter une réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usages uniques en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques. Cette innovation de rupture a été concédée en licence à Carbiolice, coentreprise créée en 2016, et dans laquelle Carbios détient aujourd’hui 100 % du capital.

Pour en savoir plus : www.carbios.com / Twitter : Carbios Linkedin : Carbios Instagram : carbioshq

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

À propos du World Economic Forum :

Le World Economic Forum est engagé à améliorer l'état du monde, est l'Organisation Internationale de Coopération Public-Privé. Le Forum engage les principaux dirigeants (politiques, commerciaux etc ) de la société à façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels. (Www.weforum.org).

À propos des Technology Pioneers :

Le World Economic Forum, estime que l'innovation est essentielle au bien-être futur de la société et à la croissance économique. Lancée en 2000, la communauté Technology Pioneer est composée d'entreprises en phase de démarrage ou de croissance du monde entier qui sont impliquées dans la conception, le développement et le déploiement de nouvelles technologies et innovations, et sont prêtes à avoir un impact significatif sur les entreprises et la société.

World Economic Forum offre à la communauté des Technology Pioneers une plate-forme pour dialoguer avec les dirigeants des secteurs publics et privés et pour apporter de nouvelles solutions pour surmonter la crise actuelle et renforcer la résilience future.

